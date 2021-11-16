Фильм по книге пермского писателя покажут на Первом канале

Постер фильма. Фото: yandex.ru

Полнометражный фильм «Тобол» (16+), снятый по книге пермского писателя Алексея Иванова, покажет Первый канал. Фильм расскажет зрителям об освоении Сибири в эпоху Петра Первого.

Режиссер картины - Игорь Зайцев, известный по работам «Великая» и «Есенин». А главные роли в фильме сыграли Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов.

Отметим, киноленту начали снимать еще 2017 году. В 2019 прошла премьера фильма. В 2020 году на Первом канале показали одноименный сериал – более длинную версия фильма со сценами, которые не были вырезаны. На телевидении покажут готовую версию фильма.

Показ фильма на Первом канале начнется 21 ноября в 22:00 по пермскому времени.