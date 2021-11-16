Губернатор Прикамья изменил состав краевой Общественной палаты

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изменил состав краевой Общественной палаты. Указ об этом содержится на официальном портале правовой информации.

Так, из состава региональной Общественной палаты исключили двух человек: бывшего вице-премьера Татьяну Абдуллину и депутата краевого Заксобрания, гендиректора строительной компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков.

При этом, в состав палаты вошли два новых члена. Это глава направления «Агентства инвестиционного развития» Николай Косвинцев и бывший депутат гордумы Перми, координатор фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева.

Указ губернатора вступил в силу с 12 ноября.