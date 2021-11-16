В Перми внедорожник дважды переехал женщину на пешеходном переходе

Женщина скончалась от полученных травм на месте ДТП.

В Перми утром 16 ноября произошло смертельное ДТП на улице Героев Хасана. Под колесами внедорожника оказалась 71-летняя женщина. В ГИБДД по городу Перми рассказали, что около 9.40 со стороны улицы Ординской в сторону улицы Полазненской ехал автомобиль Toyota Land Cruiser 100. За рулем был 67-летний водитель. Возле дома № 81 по улице Героев Хасана при повороте направо на улицу Ижевскую он наехал на женщину-пешехода. Она переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора.

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения. Несчастная женщина попала сначала под передние, а затем задние колеса внедорожника. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В Госавтоинспекции сообщили, что за два дня в Перми произошло три ДТП, связанных с наездами на пешеходов на пешеходных переходах, в которых один ребенок травмирован, а два пешехода, в том числе один ребенок, погибли. Стоит отметить, что дети стали жертвами ДТП в Кировском районе.