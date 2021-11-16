В Перми вернут на прежнее место несколько остановок общественного транспорта

В Перми после ремонта Комсомольского проспекта вернут на прежнее место несколько остановок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми после ремонта Комсомольского проспекта вернут на прежнее место несколько остановок, которые временно были перенесены. Об этом сообщает департамент дорог и транспорта Перми.

Изменения произойдут 22 ноября с 8.00 и пассажирам автобусов №1, 19, 45, 50, 51, 59, 60, 74 стоит обратить на это внимание.

Временную остановку «Октябрьская площадь» перенесут на участок от улицы Луначарского до улицы Пушкина по Комсомольскому проспекту.

Временная остановка «Кинотеатр Октябрь» по нечетной стороне теперь будет размещена рядом с домом по Комсомольскому проспекту, 47.

Напомним, на пленарном заседании Пермской городской думы 16 ноября глава Перми Алексей Демкин неожиданно внес предложение: увеличить стоимость проезда в автобусах и трамваях до 9 января до 34 рублей, а с 10 января – до 35 рублей. Подробнее о решении городских властей тут.