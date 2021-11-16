В новостройке от группы компаний ПЗСП на улице Яблочкова, 3 продано уже 40% квартир

Фото: ПЗСП

В новом семнадцатиэтажном доме по ул. Яблочкова, 3 запроектировано 528 квартир с широким выбором планировок. В новостройке широко представлены функциональные однокомнатные квартиры и квартиры евроформата, для больших семей предусмотрены просторные трех- и четырехкомнатные квартиры.

По традиции все квартиры застройщик сдает с отделкой под ключ, что позволит жителям новостройки существенно сэкономить на стоимости квартиры и заехать в новый дом сразу после получения ключей.

Покупателей квартир привлекают такие актуальные для рынка решения, как входы в подъезд с уровня земли, дизайнерская отделка холлов. В каждой квартире есть шкаф-купе или гардеробная для удобного хранения вещей. Для безопасности жителей застройщик устанавливает современный видеодомофон и камеры видеонаблюдения.

Фото: ПЗСП

Одна из особенностей новостройки по ул. Яблочкова, 3 - расположение на первом этаже дома помещений для магазинов и организаций сферы услуг, что обеспечит будущих жильцов новостройки необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Такжев непосредственной близости от дома находятся торговые центры, больницы, общеобразовательные школы и детские сады, сквер для прогулок, остановка общественного транспорта.

Ознакомиться с планировками и ценами, забронировать понравившуюся квартиру можно на сайте https://pzsp.ru/. Кстати, на сайте клиенты могут отправить заявку на ипотеку сразу в несколько банков и получить одобрение, не выходя из дома.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».