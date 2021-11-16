В Перми скончался режиссер Сергей Лепихин

Скончался Сергей Лепихин. Фото: Киностудия "Новый курс" в Перми.

В Перми скончался Сергей Лепихин – оператор, режиссер, монтажер. Об этом сообщили его коллеги киностудии «Новый курс», у истоков которой он стоял.

В его фильмографии десятки операторских и монтажных работ над фильмами: «Эвакуационный роман», «Экскурсия», «Театр Пермского периода» и множества других. В качестве режиссера он работал над картинами «Стефан Пермский. Огнем и словом», «Бурлаки на Каме», «Страдания по Ивану Семенову».

Коллеги из киностудии «Новый курс» написали о мастере: «Сергей Михайлович стал учителем и наставником для поколений пермских документалистов. В последнее время Сергей Лепихин занимался осмыслением истории пермского кино и планировал еще несколько фильмов о знаковых пермских кинематографистах. Его последняя режиссерская работа – лента о пермской анимации».

Он ушел в возрасте 66 лет. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Сергея Михайловича Лепихина.