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Общество16 ноября 2021 9:29

В Перми двухлетняя девочка закрыла мать и ее подругу на балконе

Вызволять женщин пришлось спецслужбам
Анна Маркова
Спасатели помогли девушкам попасть в квартиру.

Спасатели помогли девушкам попасть в квартиру.

Фото: Юлия Лоза

В одной из квартир Перми 2-летняя девочка заперла маму и ее подругу на балконе 13-го этажа. По информации источника «КП», курьезный и в то же время неприятный случай произошел 15 ноября на улице Карпинского. Около 17 часов две женщины вышли на балкон, чтобы покурить, оставив в квартире 2-летнюю малышку. Девочка подошла к балконной двери и закрылась. Мать и подруга пытались объяснить ребенку, как открыть дверь, но ничего не получалось. Благо, что телефон и ключи хозяйка квартиры взяла с собой. Женщины позвонили спасателям и попросили о помощи.

Невольных балконных узниц освободили спасатели. Женщина сбросила им с балкона ключи, они зашли в квартиру и открыли дверь.