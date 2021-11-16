В Перми насмерть сбили 11-летнего мальчика

Фото: М ДПС Пермский Край/ВКонтакте

В ДТП в Кировском районе погиб школьник. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в понедельник, 15 ноября, в 17:15.

- В районе дома №20 по улице Ласьвинская 60-летняя водитель Toyota Corolla сбила 11-летнего мальчика, который, по предварительной информации, перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм ребенок получил смертельную травму и скончался в больнице, - сообщили в МВД.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Водитель иномарки находится под подпиской о невыезде.

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