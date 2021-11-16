За две недели Роспотребнадзор выявил 103 нарушения антиковидных мер в Пермском крае

Специалисты Роспотребнадзора продолжат выходить с проверками и обещают публиковать списки нарушителей.
Фото: Анна Маркова
В Пермском крае с 28 октября по 11 ноября специалисты Роспотребнадзора проверили 379 организаций на соблюдение мер по борьбе с коронавирусом.
В 103 из них обнаружили нарушения. Проверяли заведения общественного питания, образования, продовольственной и непродовольственной торговли, гостиничных услуг, фитнес-залы, транспорт в Перми и Пермском крае.
Самые распространенные нарушения – это работа персонала без масок и перчаток. Нет обеззараживателей воздуха, нет запаса масок, не проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание, нет графиков проведения уборки и другие нарушения.
Теперь собственникам грозят штрафы. Специалисты Роспотребнадзора продолжат выходить с проверками и обещают публиковать списки нарушителей.