Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 3:57

За две недели Роспотребнадзор выявил 103 нарушения антиковидных мер в Пермском крае

В ведомстве назвали, какие из них встречаются чаще всего
Анна Маркова
Специалисты Роспотребнадзора продолжат выходить с проверками и обещают публиковать списки нарушителей.

Специалисты Роспотребнадзора продолжат выходить с проверками и обещают публиковать списки нарушителей.

Фото: Анна Маркова

В Пермском крае с 28 октября по 11 ноября специалисты Роспотребнадзора проверили 379 организаций на соблюдение мер по борьбе с коронавирусом.

В 103 из них обнаружили нарушения. Проверяли заведения общественного питания, образования, продовольственной и непродовольственной торговли, гостиничных услуг, фитнес-залы, транспорт в Перми и Пермском крае.

Самые распространенные нарушения – это работа персонала без масок и перчаток. Нет обеззараживателей воздуха, нет запаса масок, не проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание, нет графиков проведения уборки и другие нарушения.

Теперь собственникам грозят штрафы. Специалисты Роспотребнадзора продолжат выходить с проверками и обещают публиковать списки нарушителей.