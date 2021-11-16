В Пермском крае окончены поиски 14-летнего мальчика

Школьник найден, жив. Фото: Василий Вахрин

В селе Мысы Краснокамского округа 6 ноября ушел из дома 14-летний Вячеслав Мосягин и пропал. Полиция и волонтеры объявили его в розыск. После публикаций в социальных сетях парень нашелся, он жив. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Можно снять репосты.

Напомним, 15 ноября были объявлены поиски еще одного 15-летнего подростка из Мысов. Он найден, жив. Как рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией, мальчика нашли родители своими силами.

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