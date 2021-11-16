«Парма» одержала победу в Таллине

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» одержал вторую победу в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2021/2022. Минувшим вечером в Таллине пермяки обыграли местный «Калев». Матч завершился со счетом 80:53.

Победа стала для «Пармы» второй в этом сезоне Единой лиги ВТБ. До этого пермяки на выезде обыграли «Цмоки-Минск». Но после потерпели три поражения подряд – от УНИКСА и ЦСКА дома и от «Нижнего Новгорода» на выезде.

Сейчас подопечные Казиса Максвитиса замыкают первую восьмерку турнирной таблицы «регулярки».

Дальше наша команда отправляется в Нидерланды на решающую встречу с «Хирос Ден Босх» в рамках группового этапа Кубка ФИБА Европа 17 ноября (0+). В ней решится, пройдет ли «Парма» в плей-офф еврокубка.

В Единой лиге ВТБ пермяки сыграют 6 декабря. В УДС «Молот» команда примет польскую «Зелену Гуру».