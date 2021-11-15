Он заикается: в Пермском крае пропал 35-летний мужчина

Фото: группа ВК «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

В Пермском крае ищут пропавшего 8 ноября Алексея Валерьевича Колупаева. 35-летний мужчина – житель города Чусового. В тот день он ушел из дома по улице Вильвенской и обратно не вернулся.

- В последний раз пропавший был замечен на улице Черноморской в городе Чусовом, с тех пор его местонахождение неизвестно. Всех, кому известно о судьбе Алексея Колупаева, просят сообщить по телефонам 102 - полиция; 8(952) 335-27-70 инфорг Людмила, - говорится в посте официальной группы ВК «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. мужчина заикается.

Был одет: синяя зимняя куртка, джинсы, белые кроссовки.