Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 33 территориях Прикамья

Всего в Пермском крае выявлено 130 359 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

На 15 ноября в Пермском крае было зафиксировано 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 402 человека, - сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте – Пермский муниципальный район- 58 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники, где зафиксирован 31 случай заболевания.

В Чернушинском городском округе коронавирус диагностирован у 28 жителей, в Кунгуре – у 15. По 14 случаев заражения выявлено в Березовском муниципальном округе и Суксунском городском округе. В Чайковском заболели 12 человек. По 11 инфицированных обнаружено в Кудымкарском и Юсьвинском муниципальных округах, по десять – в Александровском муниципальном округе, Краснокамском городском округе и Кудымкаре.

В Красновишерском городском округе COVID-19 подтвердился у восьми человек, в Горнозаводском городском округе – у семи. По шесть человек с положительным тестом на коронавирус выявлено в Кунгурском районе, Кишертском и Ординском муниципальных округах, по пять – в Бардымском муниципальном округе и Кизеле.

В Частинском муниципальном округе инфекция диагностирована у четырех человек. По три заразившихся зафиксировано в Нытвенском, Осинском, Соликамском и Чердынском городских округах, по два – в Губахе, ЗАТО Звездный, Карагайском и Куединском муниципальных округах.

По одному инфицированному обнаружено в четырех территориях Пермского края. Это Верещагинский и Очерский городские округа, а также Еловский и Юрлинский муниципальные округа.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 130 359 жителей с коронавирусной инфекцией.