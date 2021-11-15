Следственный комитет сообщил о трагической гибели своего коллеги

Андрею Бубнову было 44 года.

- Коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю выражает соболезнования по поводу трагической гибели бывшего коллеги Андрея Станиславовича Бубнова, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

44-летний Андрей Бубнов разбился в ДТП в Пермском районе. Авария произошла в субботу, 13 ноября. Около 11 часов по автодороге «Кукуштан-Чайковский» ехал автомобиль Лада Ларгус. 32-летний водитель съехал с дороги, автомобиль перевернулся. 44-летним пассажиром легковушки был Андрей Бубнов, он получил серьезные травмы и скончался до приезда «скорой».

В последние годы трагически погибший мужчина работал директором «Управления гражданской защиты» Чайковского, а до этого много лет отдал работе в СК.

- С созданием в 2007 году Следственного комитета Российской Федерации Андрей Бубнов, пройдя ступени старшего следователя Чернушинского межрайонного следственного отдела, прокурора-криминалиста, а затем следователя-криминалиста отдела криминалистики. С 2011 года на протяжении 10 лет возглавлял следственный отдел по городу Чайковский. За все время службы он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны как добросовестный и дисциплинированный сотрудник, квалифицированный, ответственный, инициативный и знающий руководитель. Светлая память об Андрее Станиславовиче Бубнове навсегда сохранится в наших сердцах, - говорят коллеги, работавшие с ним.