Ушел из дома и не вернулся: в Пермском крае ищут мужчину в зеленой горнолыжной куртке

Родственники написали заявление в полицию. Фото: архив "КП"

Волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших. Пермь, Пермский край» опубликовали ориентировку на пропавшего 24 октября Григория Анатольевича Глушкова. 37-летний житель поселка Лямино Чусовского района три недели назад вышел из дома и не вернулся.

- Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 102 - полиция; 8(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь ; 8(952)335-27-70 инфорг Людмила, - попросили в соцсетях волонтеры.

Приметы: рост 172 см., среднего телосложения, волосы короткие с проседью.

Был одет: спортивная бело-зеленая горнолыжная куртка, черные утепленные штаны, черные зимние кроссовки.