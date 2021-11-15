Сотрудника колонии в Пермском крае будут судить за кражу

Максимальное наказание, которое может грозить подсудимому – до двух лет лишения свободы.

Экс-сотрудника исправительного учреждения в Пермском крае будут судить за хищение чужого имущества. 28-летнего дежурного помощника начальника колонии в Нытвенском районе обвиняют в «Краже».

- В июне 2021 года в ночное время 28-летний дежурный отдела безопасности колонии-поселения ГУФСИН России по Пермскому краю, находясь на рабочем месте, тайно похитил в своем учреждении запчасти от техники, причинив этим колонии-поселению имущественный ущерб, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Далее похищенным он распорядился по своему усмотрению.

Пока шло следствие все краденое имущество было изъято и возвращено владельцам.

Уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу, максимальное наказание, которое может грозить подсудимому – до двух лет лишения свободы. А после отбытия наказания экс-сотруднику ГУФСИН придется искать новое место работы.