В Пермском крае больше недели ищут 14-летнего мальчика

Пропавший Вячеслав. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 14-летнего Вячеслава Мосягина. Подросток ушел из дома в селе Мысы Краснокамского округа еще 6 ноября и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы

Высокий, среднего телосложения, светлые волосы, карие глаза. Был одет в черную демисезонную куртку с капюшоном, серые штаны, черные короткие сапоги.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Вячеслава, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-963-882-10-01 Инфорг Светлана; +7-982-477-76-05 Инфорг Павлина.

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