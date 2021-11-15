Стали известны подробности ДТП, в котором погиб директор «Управления гражданской защиты»

Андрею Бубнову было 44 года.

Стали известны подробности автоаварии, в которой погиб директор «Управления гражданской защиты» Чайковского Андрей Бубнов. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что 13 ноября в 11.05 в Пермском районе по автодороге «Кукуштан-Чайковский» ехал автомобиль Лада Ларгус. За рулем был 32-летний житель Чайковского.

По предварительной информации, на 28 км он допустил съезд с дороги, после чего автомобиль перевернулся.

Пассажиром этого автомобиля был 44-летний Андрей Бубнов. Он получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в ДТП пострадал 7-летний ребенок. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Напомним, знакомые Андрея Бубнова в социальных сетях рассказали, что меньше месяца назад он похоронил свою супругу, у пары остались двое сыновей.

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