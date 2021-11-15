15-летнего подростка нашли живым.
Фото: архив "КП"
В Пермском крае окончены поиски 15-летнего подростка. Он найден, жив. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
Молодой человек ушел из дома в селе Мысы Краснокамского городского округа и пропал. Родственники обратились в полицию и к волонтерам за помощью. Спустя сутки подростка нашли, где он был, официально не сообщается. Но как рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией, мальчика нашли родители своими силами.
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