15-летнего подростка нашли живым. Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 15-летнего подростка. Он найден, жив. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Молодой человек ушел из дома в селе Мысы Краснокамского городского округа и пропал. Родственники обратились в полицию и к волонтерам за помощью. Спустя сутки подростка нашли, где он был, официально не сообщается. Но как рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией, мальчика нашли родители своими силами.

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