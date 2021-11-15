В пермский зоопарк привезли самку снежного барса

Фото: Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»

В пермский зоопарк к самцу прибыла самка снежного барса по кличке Аксу. Об этом сообщили в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей».

Визит проходит в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Саяно-Шушенским заповедником, Красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» и Пермским зоопарком.

Так как брачный период у барсов начинается в феврале-марте, самку отправили к пермскому барсу заранее.

Сейчас Аксу – на карантине. А к началу декабря самку переведут в вольер. В Пермском зоопарке Аксу пробудет до конца 2022 года.

В случае получения потомства планируется, что молодых барсов выпустят в дикую природу на территории Саяно-Шушенского заповедника.

Отметим, что с 2001 года ирбис занесен в Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения. По оценкам экспертов, численность ирбисов в России не превышает 90 особей.