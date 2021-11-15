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"Бизнес-новости": Пермь15 ноября 2021 9:23

Компания «Т Плюс» улучшила качество горячего водоснабжения детского сада в Индустриальном районе Перми

Проведена модернизация насосного оборудования на ЦТП-25
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: «Т Плюс»

Фото: «Т Плюс»

«Пермские тепловые сети» и Пермский филиал ПАО «Т Плюс» повысили качество горячего водоснабжения детского сада по проспекту Декабристов, 33а в Индустриальном районе Перми. Проведена модернизация насосного оборудования на ЦТП-25, которое обеспечивает подачу тепла и горячей воды для социального объекта.

В результате горячее водоснабжение детсада в отопительном сезоне 2021-2022гг. будет осуществляться с более высоким уровнем качества. Также выполненные работы гарантируют стабильность подачи горячей воды для жителей домов по проспекту Декабристов, 25, 27, 31, 33, ул. Подводников, 27а.

«Одно из главных направлений работы компании – постоянное повышение качества услуг теплоснабжения наших клиентов – жителей Перми. Энергетикам особенно важно обеспечивать высокий уровень подачи тепла и горячей воды для социально значимых объектов», – отметил технический директор – главный инженер «Пермских тепловых сетей» Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.