В Перми мошенники заплатят в бюджет 1,4 млн рублей за липовые справки, которые продавали будущим призывникам

От рук мошенников пострадало 25 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми прокуратура подала иск в суда на двоих пермяков, которые в 2020 году были осуждены за мошенничество. С них требовали взыскать 1,4 млн рублей, которые они получили за продажу липовых медицинских справок будущим призывникам. Эти справки якобы давали им освобождение от прохождения службы в армии, на деле граждане покупали бумажки, не имеющие никакой силы.

В октябре прошлого года двоих мужчин приговорили к 3 годам 6 месяцам и 4 годам лишения свободы условно. За пять лет они обманули более двух десятков человек, документы подделывали в дома, печатая на принтерах.

Прокурор требовал признать сделки, заключенные между виновными и потерпевшими, ничтожными и взыскать в бюджет 1,4 млн. рублей. Суд согласился с требованиями в полном объеме.