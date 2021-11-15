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Общество15 ноября 2021 9:11

В Перми мошенники заплатят в бюджет 1,4 млн рублей за липовые справки, которые продавали будущим призывникам

Пострадавшими по уголовному делу признаны 25 человек
Анна Маркова
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От рук мошенников пострадало 25 человек.

От рук мошенников пострадало 25 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми прокуратура подала иск в суда на двоих пермяков, которые в 2020 году были осуждены за мошенничество. С них требовали взыскать 1,4 млн рублей, которые они получили за продажу липовых медицинских справок будущим призывникам. Эти справки якобы давали им освобождение от прохождения службы в армии, на деле граждане покупали бумажки, не имеющие никакой силы.

В октябре прошлого года двоих мужчин приговорили к 3 годам 6 месяцам и 4 годам лишения свободы условно. За пять лет они обманули более двух десятков человек, документы подделывали в дома, печатая на принтерах.

Прокурор требовал признать сделки, заключенные между виновными и потерпевшими, ничтожными и взыскать в бюджет 1,4 млн. рублей. Суд согласился с требованиями в полном объеме.