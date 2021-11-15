В Прикамье выявили 697 новых заражений коронавирусом

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В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 697 новых заражений COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.

Общее число зараженных ковидом в Прикамье с начала пандемии достигло 130 359. За сутки в регионе провели 7 988 ПЦР-исследований на коронавирус.

На сегодня в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 470 пациентов. 212 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 6 370 человек.42 человека – за прошедшие сутки.