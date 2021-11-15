В Пермском крае полицейские нашли водителя, который едва не сбил подростка и скрылся

Фото: кадр видео @chp_dtp_perm

В Березниках сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, который едва не сбил подростка на пешеходном переходе. Напомним, «КП» рассказывала ранее об этом случае. 12 ноября в соцсети появилось видео, на котором водитель «Газели» не притормозил на пешеходном переходе в момент, когда по нему шел подросток. Парень едва успел отскочить от движущейся машины.

В ГИБДД по Пермскому краю прокомментировали дорожную ситуацию.

«41-летний водитель грубо нарушил Правила дорожного движения и чуть не сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Его личность была установлена, он привлечен к административной ответственности», - сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, за подобное нарушение водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.