Пермяк через суд вернул деньги за покупку резиновых перчаток за 109 тысяч рублей

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Житель Перми после двухлетнего разбирательства через суд вернул себе деньги за покупку резиновых перчаток. Подробности рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

Так, мужчина в сентябре 2019 года заказал на сайте AliExpress резиновые перчатки стоимостью 125 руб. Но вместо этой суммы с его кредитки были списаны невиданные 109 тыс. руб.

Всему виной - ошибка продавца, который указал вес товара 75 кг вместо 75 гр. И поэтому стоимость перчаток выросла в сотни раз. А так как банковская карта покупателя была привязана к личному кабинету на сайте, сумма списалась автоматически.

После обращения в суд AliExpress согласился возместить расходы. По условиям мирового соглашения истец получит 194 420 руб. В них входит компенсация незаконно списанных средств, проценты за пользование деньгами, оплата юриста и компенсация морального вреда.