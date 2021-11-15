В Пермском крае пропал 15-летний подросток

Арсений Власов пропал 14 ноября.

В селе Мысы Краснокамского городского округа пропал 15-летний Арсений Власов. Его поисками занимается полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они сообщают, что с 14 ноября о местонахождении Арсения ничего не известно.

Приметы: рост: 175 см., телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы русые.

Был одет: серый удлиненный пуховик, черный спортивный костюм, ярко-салатовая спортивная шапка, черные берцы.

Особые приметы: шрам на переносице. Может находиться в вашем городе.

Если у вас есть информация о том, где может находится Арсений, позвоните по телефону 102 или Светлана 89194978130, Мария 89028344698.