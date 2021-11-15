Конкурс на проектирование третьего камского моста продлили до декабря

Эскиз будущего моста. Фото: Министерство транспорта Пермского края

Конкурс на поиски проектировщика третьего камского моста продлен до декабря. Информация об этом содержатся на сайте госзакупок.

Прием заявок продлен до 22 ноября. А дата проведения конкурса смещена с 8 ноября на 2 декабря 2021 года.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно спроектировать мост через Каму с подходами и разработать проект строительства автодороги от улицы Борцов Революции до соединения с улицей Якутской.

Начальная (максимальная) цена контракта – 605,5 млн руб. Заказчик - «Управление автомобильных дорог и транспорта» Прикамья.

Напомним, новый пермский автомобильный мост планируется построить в створе улицы Крисанова. Строительство планируют начать после 2023 года.