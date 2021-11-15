Жителя Прикамья отправили в колонию за кражу канализационных люков

. Фото: архив "КП"

Неоднократно судимого жителя Очера отправили в колонию за кражу канализационных люков. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, в апреле в дежурную часть пожаловались на кражу порядка 20 крышек с улиц Очера и поселка Павловский. Полицейские установили личность вора, что крал люки и после распиливал их в гаражном кооперативе.

Выяснено, что мужчина похищал крышки люков по ночам. Разбивал их, а после отвозил в пункты приема металлолома в соседний район. Только в апреле он похитил более 35 металлических крышек. Ущерб составил свыше 100 тыс. руб.

В ходе следствия также доказана вина фигуранта в краже автомобильных колес в поселке Павловский и попытке хищения бензогенератора в одном из магазинов Очера.

В итоге суд отправил виновного в колонию строгого режима. В ней он проведет три ближайших года своей жизни. А также заплатит штраф в размере 70 тыс. руб.