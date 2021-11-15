Власти Перми показали, как будет выглядеть краевая музыкальная школа

Так должна выглядеть будущая музыкальная школа в Перми. Фото: www.gorodperm.ru

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на строительство краевой музыкальной школы.

Корпус на 350 мест будет расположен в Дзержинском районе Перми по улице Энгельса, 6. Объект будет состоять из учебного корпуса на 350 мест с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учеников.

По проекту здание школы будет О-образное, четырехэтажное со встроенной прямоугольной частью. С внутренней стороны галереи под стеклянным козырьком расположится амфитеатр на 172 места для проведения мероприятий на открытом воздухе.

Ее строительство планируется закончить в 2023 году к юбилею краевой столицы. Школа станет единственным учебным заведением в Пермском крае с возможностью комплексного обучения музыкально одаренных детей.