«Молот» одержал пятую победу подряд

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал пятую победу в регулярном чемпионате ВХЛ подряд. Накануне вечером хоккеисты из Перми одолели на выезде пензенский «Дизель». Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Молота» голами отметились Иван Захарчук и Игорь Зенчиков. Победная шайба – на счету Дениса Кондратьева.

Победа позволила «Молоту» остаться на седьмом месте в турнирной таблице «регулярки». У подопечных Альберта Логинова 33 очка.

Ранее «молотобойцы» провели домашнюю серию в которой одержали четыре победы подряд – над «Челметом», «Зауральем», «Южным Уралом» и «Горняком-УГМК».

Следующий матч в рамках ВХЛ «Молот» проведет 16 ноября в Казани. Соперник – местный ХК «Барс» (0+).