В Пермском крае женщина подожгла квартиру, в которой жила с ребенком

Пожарные потушили возгорание в квартире, но она получила значительный ущерб. Фото: Иван Макеев

В Краснокамске осудили 37-летнюю женщину, за поджог квартиры. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в июле этого года в квартире по улице Бумажников служился пожар в однокомнатной квартире на втором этаже. Собственник квартиры 41-летний мужчина жил там вместе с близким родственником, его женой и ребенком.

Экспертиза установила, что пожар произошел не случайно. Женщина облила бензином и подожгла тюль на окне. Она призналась в преступлении, а сделала это для того, чтобы собственник оформил часть недвижимости на нее и ее ребенка.

- Сумма причиненного ущерба составила 170 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд назначил виновной 1 год 9 месяцев с удержанием 5% от заработной платы в доход государства ежемесячно. Кроме того, суд обязал ее возместить причиненный потерпевшему материальный ущерб.