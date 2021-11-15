Андрей Бубнов погиб в ДТП.

В Пермском крае трагически погиб директор «Управления гражданской защиты» Чайковского Андрей Бубнов. Об этом стало известно из сообщения местной администрации в социальной сети.

«Администрация Чайковского городского округа выражает соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Станиславовича Бубнова, директора МКУ «Управление гражданской зашиты» в связи с его трагической гибелью», - сообщили коллеги мужчины.

По информации знакомых Бубнова, он погиб в ДТП 13 ноября.

"Сегодня днем погиб Андрей Бубнов. Ехал в Пермь через Осу. До Перми немного не доехал. Личная поездка. Гололед. Машина перевернулась. Умер сразу, на месте", - рассказали о трагедии знакомые директора «Управления гражданской защиты».

Из комментариев к посту о гибели Андрея Бубнова стало известно, что всего месяц назад он похоронил свою супругу, у пары остались двое несовершеннолетних сыновей.

"Господи дай силы детям пережить смерть обоих родителей", "Царствие Небесное Андрею Станиславовичу. Как так может быть! В это невозможно поверить. Мы от этого ужасного известия с мужем не можем прийти в себя! Какая несправедливая судьба, дети остались одни. Соболезнование родным и близким, детям сил и терпения пережить двойную трагедию", - пишут знакомые Андрея Бубнова.