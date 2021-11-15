На неделе в Пермском крае температура воздуха опустится до – 23 градусов

На неделе в Прикамье ожидается до - 23 градусов. Фото: архив "КП"

Ну и холодина намечается в Пермском крае на этой неделе. Зима точно вступила в свои права, на этой неделе ожидаются крепкие морозы до – 23 градусов ночью. Такой прогноз дают специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и Я».

Сегодня, в понедельник, днем −4…−9°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 2-7 м/с.

16 ноября ночью облачно c прояснениями, местами небольшой снег. Днем облачно, снег, метель. Температура воздуха ночью −8…−13° (по востоку до −18°), днем −4…−9°. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, днём порывы до 15 м/с.

В среду, 17 ноября, морозы немного ослабеют, ночью 0…−5° (по востоку до −10°), днем 0…−5° (во второй половине дня похолодание до −5…−10°, по северу до −10…−15°). Ветер юго-западный с переходом на северный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с.

Ночь на 18 ноября по прогнозам синоптиков, окажется самой холодной на этой неделе. Ночью −18…−23° (по югу −13…−18°), днем −3…−8°. Порывы ветра до 13 м/с.

19 ноября

Облачно, небольшой снег (по северу днём умеренный снег). Температура воздуха в течение суток −2…−7° (по востоку ночью до −12°). Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

В последующие дни погода существенно не изменится.