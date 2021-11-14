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Общество14 ноября 2021 18:14

В Перми окончены поиски 16-летнего подростка

Парень сам вернулся домой
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Найден, жив, всем спасибо, просьба снять репосты, - написали волонтеры к записи о пропавшем 16-летнем подростке.

Напомним, 16-летний пермяк пропал 13 ноября. В этот день он ушел в лицей в Индустриальном районе города и исчез. С тех пор его искали волонтеры, родственники и полицейские. К счастью, поиски подростка завершились благополучно. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, сегодня, 14 ноября, парень сам пришел домой. Где целые сутки пропадал лицеист, не сообщается.

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