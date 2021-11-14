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Общество14 ноября 2021 14:42

В Перми на предстоящей неделе ожидаются морозы до 20 градусов

На дорогах будет гололедица
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 15 ноября, как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Перми ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха в Прикамье ночью –15,... –10 градусов, при прояснениях морозы до –20 градусов. Днем до –10 градусов.

16 ноября тоже небольшой снег. Немного потеплеет. Ночная температура до –11 градусов. Днем от –5 до до –10 градусов.

В среду, 17 ноября, температура воздуха ночью опустится до –17 градусов, днем будет –6 ... –2 градусов