В Перми на предстоящей неделе ожидаются морозы до 20 градусов

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 15 ноября, как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Перми ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха в Прикамье ночью –15,... –10 градусов, при прояснениях морозы до –20 градусов. Днем до –10 градусов.

16 ноября тоже небольшой снег. Немного потеплеет. Ночная температура до –11 градусов. Днем от –5 до до –10 градусов.

В среду, 17 ноября, температура воздуха ночью опустится до –17 градусов, днем будет –6 ... –2 градусов