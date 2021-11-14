В Перми отремонтировали улицу Якутскую

Работы на улице начались в мае. Фото: Александр Кетов

Улица Якутская, ведущая в Кировский район, давно нуждалась в ремонте. Почти по всей длине дороги сформировалась колея, поэтому даже пришлось максимальную скорость на ней ограничивать до 60 км/час. Работы на Якутской на участке от Соснового бора до границы с Кировским районом начались в мае этого года (на фото вы видите, какой она была до ремонта). На днях улица прошла приемку.

- Подрядчик согласился с выявленными недочетами и провел необходимые работы. По сути, переложил асфальт на нескольких участках. В итоге автомобилисты получили современную, надежную и удобную трассу с гарантийным сроком обслуживания от подрядчика четыре года. В течение этого срока возникающие недочеты им будут устраняться за свой счет, – сообщили в МКУ «Благоустройство Дзержинского района».

Теперь для движения по улице Якутской будет возвращен прежний скоростной режим - 90 км/час.