Заболеваемость немного спадает: в Пермском крае выявлено 698 новых случаев заражения ковидом

. Фото: архив "КП"

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 129 662. За сутки в регионе было проведено 10 587 ПЦР-исследований и выявлено 698 новых случаев заражения.

Как сообщили в оперштабе, сейчас в больницах в тяжелом состоянии находится 490 пациентов. Из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с начала пандемии в Пермском крае от коронавирусной инфекции скончались 6 328 человек. Из них 38 - за минувшие сутки.

Привиты хотя бы одной дозой - 1 029 373 человека. 707 523 жителя Прикамья полностью завершили курс вакцинации. Из них заболели 0,5 процента.