Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

На конкурс приехали 24 участника из Пермского края

В «Артеке» проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором участвуют талантливые старшеклассники со всей страны. Каждый из них предложил свой проект для будущего России. Всего в Крым приехали полторы тысячи учеников 9-11 классов, из них 24 участника из Пермского края - Перми, Чайковского, Кунгура, Чусового, Александровска и Пермского района.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал финалистов:

- Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году, - сказал президент.

Победителями «Большой перемены» стали 600 школьников. Победители среди учеников 11 классов получат по миллиону рублей на образование, а ученики 9-10 классов – по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, инициативы молодых и активных людей имеют особое значение для будущего региона.

- Пермский край – это территория развития молодежи. Мы заинтересованы, чтобы каждый школьник и студент мог проявить свои способности и таланты, а их лучшие проекты и инициативы были реализованы. Мнение молодежи ценно, так как сегодня именно она во многом определяет будущее Прикамья. Будем делать все, чтобы вам было комфортно жить и учиться в Пермском крае, - подчеркнул глава региона.