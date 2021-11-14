В Перми отключат холодную воду в сотнях домов трех районов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе «Новогор-Прикамье» будет проводить аварийно-восстановительные работы. Из-за этого в нескольких сотнях пермских домов не будет холодной воды. Проверяйте, не попал ли ваш дом в этот список и не надо ли вам запасать воду.

18 ноября с 9 до 19 часов воду отключат в Орджоникидзевском районе в домах:

Ул. Менжинского, 54

Ул. Таганрогская, 15, 17

С 10 утра 20 ноября до 10 утра 21 ноября не будет воды в домах Свердловского и Мотовилихинского районов по адресам:

Ул. Аркадия Гайдара, 1, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 16, 16/2, 16а, 18, 3, 4, 5, 6/2, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9а

Ул. Гагарина, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 113б, 115, 66а, 68, 70, 70а, 70б, 71, 71а, 72, 73, 73а, 74, 74б, 75, 77, 77а, 79, 79а, 80, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89а, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/6, 95, 97, 99

Ул. Красные казармы, 10, 17, 18, 19, 25, 7, 8, 9

Ул. Крупской, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78а, 79, 79а, 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93

Ул. Николая Островского, 111, 113

Ул. Патриса Лумумбы, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9, 9а

Ул. Пушкарская, 130, 132, 134, 136а, 138, 142, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 81

Ул. Самаркандская, 1а

Ул. Сибирская, 94

Ул. Старцева, 35, 35/2, 35/3, 35в, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 61, 65

Ул. Ушинского, 1, 10, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9

Ул. Чернышевского, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17д, 19, 19а, 23, 25, 27, 28, 41