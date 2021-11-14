«Угрожал убить ее прямо в автомобиле». Житель Пермского края осужден за насилие в лесу

. Фото: архив "КП"

49-летний житель Чусового осужден за действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

- В мае 2021 года он, находясь вместе с женщиной на заднем сидении автомобиля, припаркованного в лесном массиве, применяя насилие и угрожая убийством, совершил действия сексуального характера, - пояснили в пресс-службе СКР.

Мужчина признан виновным. Он приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.