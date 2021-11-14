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Общество14 ноября 2021 8:23

Пермяки смогут сотворить чудо для врачей

Новогодние сюрпризы для медиков собирают в ТЮЗе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Пермский ТЮЗ

Фото: Пермский ТЮЗ

Пермский ТЮЗ проводит благотворительную акцию «Сотворим чудо вместе!», чтобы выразить свою признательность врачам за их ежедневный подвиг по борьбе с коронавирусом.

- Медицинские работники трудятся на пределе своих сил и возможностей и очень нуждаются в добром слове и маленьких сюрпризах, - говорят в театре. - Давайте «Сотворим чудо вместе» и подарим предновогоднее настроение тем, кто праздник встретит на рабочем месте – в больницах.

Юные пермяки могут подготовить рисунки, сувениры, которые порадуют врачей. Это могут быть настольные фигурки, которые можно поставить около компьютера, или гирлянды, которыми можно украсить комнату, или все, что подскажет фантазия.

Подарки для врачей будут принимать на главном входе в театр (ул. Екатерининская, 68) 18-19 декабря с 15.00 до 19.00, 20-21 декабря с 15.00 до 20.00. Авторы всех подарков получат благодарности от Пермского ТЮЗа за участие в благотворительной акции «Сотворим чудо вместе!».