В Пермском крае грузовик насмерть сбил мужчину

Место ДТП. Фото: ЧП | ЛЫСЬВА

В Чусовом 13 ноября произошло смертельное ДТП. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, происшествие случилось в 12.39 на улице Юности. 47-летний водитель автомобиля МАЗ двигался наехал 53-летнего мужчину, который, по предварительной информации, двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

- В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве. - По факту ДТП проводится проверка

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