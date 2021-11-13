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Общество13 ноября 2021 11:55

За сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели 699 человек

Скончался еще 41 пациент
Анна Маркова
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В ковидных отделениях региона сейчас находятся в тяжелом состоянии 481 пациент.

В ковидных отделениях региона сейчас находятся в тяжелом состоянии 481 пациент.

Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 699 человек. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор. В ковидных отделениях региона сейчас находятся в тяжелом состоянии 481 пациент. Из них 217 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 290 человек, за сутки – 41.

Общее число заболевших в Прикамье достигло 128 964. Минздрав сообщает, что за сутки в регионе провели 11 424 ПЦР-тестов. Однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 029 373 человека.