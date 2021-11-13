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Происшествия13 ноября 2021 11:44

В Перми мужчине присудили неустойку за кредит, который оформили на него мошенники

Он оказался должен более 200 тысяч рублей банку
Анна Маркова
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Мошенники обманули пермяка, оформив на него кредит.

Мошенники обманули пермяка, оформив на него кредит.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Перми суд Орджоникидзевского района рассмотрел иск, который подал банк на своего заемщика. Кредитная организация пытается вернуть долг по кредитной карте, которую оформил мужчина, снял деньги и не вносит ежемесячные платежи.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что пермяк стал жертвой мошенников, которые по отработанной схеме, представились ему сотрудниками банка и сообщили, что кто-то пытается оформить на него кредит. Мужчина поверил, сообщил преступникам все необходимые данные и оказался владельцем кредита в 200 000 рублей, сам снял деньги со своего счета и перевел их на счета мошенников.

Обманутый мужчина написал заявление в полицию, там возбудили уголовное дело, но затем оно было приостановлено, так как обвиняемого установить не удалось.

- Из показаний Ответчика следует, что денежные средства в размере 200 000 рублей им были получены в рамках потребительского кредитования, которыми он распорядился по своему усмотрению, а именно, самостоятельно снял указанные денежные средства и внес их по реквизитам, - сообщает суд Орджоникидзевского района.

С учетом представленных письменных доказательств, суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, взыскал с Ответчика в пользу Банка задолженность размере 253 507,09 рублей, в том числе: просроченные проценты -18 753,47 рублей, просроченный основной долг - 231 774,64 рубля, неустойка - 2 978,98 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины - 5 735,07 рублей.