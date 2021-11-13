В рубашке родился: В Пермском крае подросток едва не оказался под колесами «Газели»

Фото: кадр видео @chp_dtp_perm

В социальной сети появилось видео, как на нерегулируемом пешеходном переходе «Газель» едва не сбила подростка. Случай на дороге произошел в Березниках, его запечатлел видеорегистратор автомобиля, который остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить парнишку.

Когда пешеход прошел одну полосу, неожиданно, не снижая скорости, на переход выезжает «Газель». Подросток успел среагировать и отскочить назад, при этом он поскользнулся и упал. Водитель даже не остановился и поехал дальше.

"Правильно хоть смотрел по сторонам, а не залипал в телефоне", - пишут в комментариях к посту пользователи. "Парень в рубашке родился".