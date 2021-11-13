В Перми будут изымать собственность для строительства трассы ТР-53

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Продолжается подготовка к строительству 1-й очереди новой автомобильной трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная», которая соединит микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый. Весной власти региона анонсировали, что строительство может начаться уже в конце текущего года.

Сейчас объявлен конкурс на оказание услуг по подготовке документации, необходимой для изъятия в собственность региона недвижимого имущества для строительства трассы. Он включает продление ул. Уинской и возведение моста через реку Иву.

Подрядчик составит перечень недвижимого имущества, которое необходимо изъять, получить достоверную информацию о государственной регистрации прав на каждый объект, выполнить оценку их рыночной стоимости и размера компенсации в связи с изъятием, провести переговоры с собственниками и подготовить проекты соглашений с ними. Максимальная стоимость контракта - 19,6 млн рублей.

Напомним, возведение ТР-53 разделено на II этапа (4 очереди). Протяженность всей трассы – 8,7 км. Это будет четырехполосная магистраль с разделительной полосой.