В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили в 33 территориях

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Прикамье за сутки коронавирус обнаружили у 698 жителей в 33 территориях. Инфекция подтвердилась у 394 жителей Перми. На втором месте – Чусовской городской округ, там заболели 79 человек. На третьем месте –Добрянский городской округ - 52 случая.
В Лысьвенском городском округе коронавирус у 49 жителей, в Пермском муниципальном районе – у 16, в Суксунском городском округе – у 13, в Губахе – у 11.
По 10 случаев заражения в Горнозаводском городском округе и Кудымкаре. По 8 в Карагайском муниципальном округе и Краснокамском городском округе.
В Березовском муниципальном округе заболели 5 человек, в Очерском городском округе – 4. По 3 случая в Кунгурском районе, Гремячинском и Октябрьском городских округах, Александровском, Кишертском и Кудымкарском муниципальных округах.
По 2 заболевших в ЗАТО Звездный, Кунгуре, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах, Нытвенском, Осинском и Соликамском городских округах.
По одному случаю в Березниках, Чайковском, Косинском и Сивинском муниципальных округах, в Верещагинском, Оханском и Чернушинском городских округах.
Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 128265 жителей с коронавирусной инфекцией.