В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили в 33 территориях

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье за сутки коронавирус обнаружили у 698 жителей в 33 территориях. Инфекция подтвердилась у 394 жителей Перми. На втором месте – Чусовской городской округ, там заболели 79 человек. На третьем месте –Добрянский городской округ - 52 случая.

В Лысьвенском городском округе коронавирус у 49 жителей, в Пермском муниципальном районе – у 16, в Суксунском городском округе – у 13, в Губахе – у 11.

По 10 случаев заражения в Горнозаводском городском округе и Кудымкаре. По 8 в Карагайском муниципальном округе и Краснокамском городском округе.

В Березовском муниципальном округе заболели 5 человек, в Очерском городском округе – 4. По 3 случая в Кунгурском районе, Гремячинском и Октябрьском городских округах, Александровском, Кишертском и Кудымкарском муниципальных округах.

По 2 заболевших в ЗАТО Звездный, Кунгуре, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах, Нытвенском, Осинском и Соликамском городских округах.

По одному случаю в Березниках, Чайковском, Косинском и Сивинском муниципальных округах, в Верещагинском, Оханском и Чернушинском городских округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 128265 жителей с коронавирусной инфекцией.