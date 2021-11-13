В выходные в Пермском крае будет снежно и холодно

В выходные ожидаются снегопады и мороз до 11 градусов. Фото: архив "КП"

В Прикамье в эти выходные ожидаются снегопады и неприятный ветер с порывами до 14 м\с. Синоптики говорят, что в отдельных районах на дорогах будет гололедица.

13 ноября днем ветер западный, северо-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –6…–1º, днем –4…+1º.

В воскресенье облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, местами умеренный, днем в отдельных районах небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью –12…–7º, днем –10…–5º.

Кстати, в начале следующей недели по прогнозам синоптиков в регионе будет не менее морозная погода. Днем столбик термометра может показать –11…–6º.