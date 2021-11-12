Стоимость проезда в общественном транспорте Перми предлагают поднять до 36 рублей

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В пятницу, 12 ноября, на заседании круглого стола Департамент транспорта Перми представил депутатам расчет экономически обоснованной величины тарифа на проезд в общественном транспорте. Расходы на работу 717 автобусов и 90 трамваев, выходящих на линию ежедневно, составляют 6,6 млрд рублей в год.

Наиболее затратная статья расходов - обновление подвижного состава - 1,6 млрд рублей. На зарплату водителям выделяется 1,4 млрд, такая же сумма тратится на общехозяйственные расходы. Топливо и электроэнергия обходится в 1 млрд рублей. Ремонт и техническое обслуживание транспорта - 913 млн рублей. Содержание трамвайной инфраструктуры - 166 млн рублей. Годовой пассажиропоток при этом составляет 187,4 млн человек. В связи с чем департамент предложил увеличить стоимость проезда до 36 рублей.

- Предложенная стоимость разовой поездки является максимальной и может быть снижена. При этом предполагается, что при использовании проездных документов стоимость одной поездки может составить 30-31 рубль. Предполагается, что новое тарифное меню позволит существенно экономить при регулярном использовании транспорта. Сейчас проездными пользуются порядка 5 – 6% пассажиров, в перспективе востребованность тарифных планов может возрасти до 35%, - сообщили в пресс-службе мэрии города.