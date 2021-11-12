Студенка из Перми стала чемпионкой Европы по тхэквондо

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Студентка Пермского государственного научно-исследовательского университета Арина Биктимирова стала чемпионкой Европы по тхэквондо. Девушка учится на втором курсе университета на физическом факультете по направлению «Радиофизика».

Всего команда Пермского края привезла домой 17 медалей Чемпионата и Первенства Европы по тхэквондо ИТФ. В составе сборной России прикамские спортсмены завоевали 11 медалей в личном зачете.

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